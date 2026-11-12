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Технически ничто не мешает западным союзникам киевского режима уже сегодня ввести на Украину войска, но пока эта мера остается как запасной вариант.

Об этом в эфире канала Sky News заявил британский военный аналитик, профессор, бывший директор Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кларку задали вопрос, что мешает войскам «коалиции желающих» пересечь украинскую границу на Западной Украине, чтобы создать там «зеленую зону» — своего рода передовую операционную базу для Украины».

«Технически — ничего. Украинцы были бы только рады, да и некоторые европейские силы могли бы это сделать, но масштаб был бы невелик. И вообще, чем бы занимались эти наземные силы? Созданием «зеленой зоны»? На самом деле нет реальной угрозы продвижения российских войск в западные районы Украины. Движение белорусских сил на юг, в западную Украину — сценарий возможный, но не представляющий серьезной угрозы. Причина, по которой европейцы на это не пойдут, если только ситуация не станет совсем отчаянной, даже более тяжелой, чем сейчас, заключается в том, что Россия воспримет это как войну против себя. В одном вопросе русские остаются неизменно тверды: никакого присутствия западных сил в Украине», – сказал эксперт.

По его словам, в других вопросах русские могут проявить гибкость, но только не в отношении присутствия иностранных войск на Украине.

«Разумеется, речь идет об официальных западных контингентах, а не о спецназе, который там, очевидно, уже присутствует. С этим они ничего поделать не могут. Но что касается официальных западных сил… Возможно, более вероятный сценарий — к которому мы, похоже, движемся, — проведение воздушных операций. То есть задействование западной авиации над западной частью Украины для помощи украинцам в перехвате, скажем, беспилотников. Против баллистических ракет сделать что-то сложно, но вот против дронов и некоторых крылатых ракет — вполне. Западная авиация могла бы взять на себя задачи в западных регионах Украины, чтобы дать украинским силам передышку и позволить им сосредоточить свою авиацию на востоке. Это вполне правдоподобный сценарий», – говорит аналитик.

Он успокаивает, что «Россия придет в ярость, но юридических оснований для претензий у нее не будет — ведь нас пригласила сама Украина, чтобы помочь союзнику».

Ведущий заметил, что США и Британия перехватывали иранские ракеты, летевшие на Иран, но не делают это на Украине, где расценили такое поведение как лицемерие.