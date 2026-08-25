В Британии уже не таятся: «Мы с самого начала участвуем в войне с Россией»

Игорь Шкапа.  
25.08.2026 12:03
  (Мск) , Киев
Просмотров: 645
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Россия, Сюжет дня, Украина


Британия с 2022 года участвует в войне с Россией на стороне киевского режима.

Об этом в эфире видеоканала таблоида The Sun заявил британский военный аналитик, полковник в отставке Хамиш де Бреттон-Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия с 2022 года участвует в войне с Россией на стороне киевского режима. Об...

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Британец считает, что Лондон и Париж, давая Украине добро на производство ракет Storm Shadow, посылают определенный сигнал.

«Другим западным правительствам следует последовать их примеру и наладить производство этого вооружения непосредственно на Украине. Это означает, что британская оборонная промышленность, например, сможет сосредоточиться на выпуске оружия для британских вооруженных сил», – говорит Бреттон-Гордон.

Он не скрывает, что решение Парижа и Лондона преследует цель оказать давление на Россию и заставить ее свернуть СВО.

«Мы участвуем в этой войне практически с самого ее начала — с 24 февраля 2022 года. Великобритания поставляет танки, артиллерию, снаряды и множество других видов техники, а также уже около полутора лет поставляет крылатые ракеты Storm Shadow. Так что, по сути, никакой разницы нет. Россия пытается представить Великобританию одним из главных агрессоров. Многие, уверен, видели, что они отозвали своего посла в минувшие выходные. Это решение было связано, в частности, с тем, что для атак на нефтеперерабатывающие заводы украинцы с большим успехом используют [британские] беспилотники», – сказал полковник.

Он опасается ударов по заводам на Украине, уверяя, что в их строительстве не будет участвовать британский персонал.

«Уверен, что украинцы постараются максимально засекретить эти объекты и обеспечить их надежную защиту. Но, безусловно, поскольку Украина наносит удары по российским военным мощностям и заводам, где производятся ракеты и боеприпасы, следует исходить из того, что Россия попытается ответить тем же.

В то же время, очевидно, что возможности России по сбору разведданных сильно уступают возможностям Украины, особенно учитывая поддержку, которую последней оказывают США, Великобритания, Франция и другие страны. Но, конечно, можно предположить, что эти объекты станут целями для ударов, если русские смогут их обнаружить», – тревожится Бреттон-Гордон.

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English version :: Читать на английском В Британии уже не таятся: «Мы с самого начала участвуем в войне с Россией»

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