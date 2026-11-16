«Нейтральная» Австрия, помогающая осуществлять военные поставки врагам России, рассматривает сценарий тотального отключения электроэнерегии.

Об этом в интервью каналу издания Kronen Zeitung заявил начальник австрийского Генштаба Харальд Водосек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, способна ли Австрия в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в стране.

«Генеральный директор компании Verbund называет цифры от 10 до 18 часов, необходимых для восстановления подачи электроэнергии в Австрии. Всё зависит от того, как именно будет совершена атака и на какие именно объекты она будет направлена… Если вывести из строя всю энергосистему Австрии и спровоцировать масштабное отключение электричества, то, вероятно, на восстановление энергоснабжения потребуется более 12–18 часов», – сказал гость эфира.

При этом он добавил, что Австрия «может пострадать от блэкаута, возникшего в других регионах ЕС». Генерал уверяет, что в худшем случае восстановление может занять до двух недель, и встанет вопрос обеспечения населения продуктами питания.

«Таким образом, мы готовы, и наша подготовка становится все более интенсивной», – заверил начальник австрийского генштаба.

Ведущий задал вопрос, который охарактеризовал как «провокационный». Он попросил представить, что по всей Европе отключается свет, а его собеседник фактически оказывается на необитаемом острове, поинтересовавшись, какие бы три вещи тот взял бы с собой.

«Воду. Что-нибудь, чтобы развести огонь, пожалуй. И третье — это, скорее всего, был бы нож», – ответил Водосек.