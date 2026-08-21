В Израиле раскрыли, почему НАТОвцы не решились заходить на Западную Украину

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Израильская газета Israel Hayom сообщила: стратеги в Тель-Авиве тщательно изучили 5-ю статью устава НАТО (навалиться всем колхозом на супостата при нападении на одного) и пришли к выводу: если Турция разместит свои войска в Сирии, то удар Израиля по ним с высокой вероятностью не запустит автоматическиq механизм коллективной ответки всего альянса.

В чём суть аргументации? По мнению авторов (в частности, в публикации цитировался комментарий Шая Гала, главы фирмы Line of State), 5-я статья в первую очередь защищает суверенную территорию стран-членов НАТО. А вот когда кто-то из стран-членов единолично полезет воевать на чужую территорию, то защита по этой статье на него автоматически не распространяется.

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Что послужило поводом? Ситуация обострилась на фоне опасений Израиля из-за возможного военного закрепления Турции в Сирии. В качестве примера приводился удар по «бармалейской» авиабазе турецких «прокси» Абу-Духур (в провинции Идлиб, примерно в 70 км от турецкой границы), который Израиль нанёс 18 августа. Издание поясняло: израильская сторона нанесла удары по инфраструктуре базы до предполагаемого прибытия турецких солдат. Смысл в том, чтобы не дать Турции использовать этот объект. Если бы войска уже находились на базе, удар по ним повлёк бы риски ответных действий и вовлечения США, но, по логике израильских стратегов, не гарантировал автоматического вмешательства всего НАТО.

В Турции на действия Израиля отреагировали нервно. В МИД заявили, что в момент атаки турецких военных на базе не было, а военное сотрудничество с Дамаском ограничивается консультационной поддержкой.

США, завязшее обеими ногами в военном конфликте с Ираном, новая склока между союзниками на Ближнем Востоке абсолютно не нужна. В «обкоме» назвали произошедшее «ненужной эскалацией».

Впрочем, ситуацию нельзя назвать уникальной. Следует напомнить, что кое-кто из НАТО грозил ввести войска на Западную Украину, но, услышав от США и других членов альянса, что в таком случае придётся самим решать все возникшие проблемы с Москвой, резко передумал.

Так что за этим сообщением Israel Hayom стоит не просто досужее теоретизирование, а конкретная оперативная обстановка на фоне роста напряжённости в регионе.