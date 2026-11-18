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В центре хорватского города Сплит прошёл марш под знамёнами усташей (хорватские нацисты, союзники Гитлера), посвящённый памяти члена организации Молодых усташей Фране Тенте, умершего в югославской тюрьме в 1948 году.

Проведение марша поддержали мэр Сплита и депутаты Европарламента от Хорватии, а осудила лишь одна левая партия, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Участники марша, посвященного памяти молодого усташа Фране Тенте, прошли по Сплиту с закрытыми шарфами лицами и факелами в руках, скандируя: «Смерть, смерть, смерть коммунизму», «Мученик Фране Тенте – с нами», «Да здравствует Хорватия!» Участникам не разрешалось самостоятельно делать заявления для СМИ. Кто является организатором марша – не сообщалось.

На проведение марша была своевременно подана заявка в мэрию Сплита, и его участники воздерживались от явного нарушения общественного порядка – в частности, не выкрикивали запрещённый лозунг усташей «За дом готовы!» Однако участники скрывали лица, чтобы их не могли идентифицировать журналисты, отметили местные СМИ. При этом в Хорватии ношение масок по закону запрещено только на спортивных аренах.

В марше приняли участие исключительно молодые люди спортивного телосложения. В руках они несли венки, знамёна организации Молодых усташей и модифицированные флаги Хорватии – центральная фигура флага, «шахматная доска», на них была изображена в том виде, в котором она использовалась во времена Независимой державы Хорватии (НДХ). НДХ – это марионеточное государство, созданное усташами при поддержке гитлеровской Германии в 1941 году, и просуществовавшее до 1945-го.

Уроженец Сплита Фране Тенте в 1944 году, в возрасте 16 лет, вступил в ряды Молодых усташей, а впоследствии перешёл в ударные части усташей, где оставался вплоть до падения НДХ. Он бежал от партизан, но был схвачен и оказался в Беловаре, откуда его впоследствии отпустили, позволив вернуться домой.

В июле 1946 года Фране нарисовал на стене гимназии в Сплите портрет лидера усташей Анте Павелича, приурочив это к его именинам, а также стилизованную букву «U» – символ движения усташей. Его арестовали, но в заключении он провел чуть больше двух недель. Окончательно юноша попал за решётку в 1947 году за принадлежность к ещё одной нацистской организации – Хорватскому освободительному движению.

В 1948 году Фране Тенте умер в тюрьме от туберкулёза. Часть ультраправых организаций в Хорватии сегодня чествует его как мученика.

К примеру, Степан Никола Бартулица, депутат Европейского парламента от Хорватии, высоко оценил марш в Сплите. Он написал в социальных сетях, что он был «торжественным, достойным и по-хорватски самобытным», добавив: «У Хорватии есть будущее, пока есть такая молодежь».

Осудила проведение марша лишь местная организация левой партии «Можем».

«Представим гипотетический сценарий: спустя два года после войны бывший член «Гитлерюгенда» рисует на стенах изображения Адольфа Гитлера и свастики, а также вступает в подпольную организацию, продолжающую бороться за нацистские цели. Возникает вопрос: сколько лет он провел бы в тюрьме в послевоенной Германии?», – риторически спросили сплисткие левые.

В партии «Можем» отметили, что организаторы марша под флагами экстремистских организаций почтили память и деяния молодого человека, который сам объявил себя усташем.

«И это произошло несмотря на то, что эсэсовцы, наставники и союзники той «державы», которой он присягнул на верность, в 1943 году в местечке Крижине близ Сплита казнили семерых представителей семьи Тенте – в составе группы из примерно семидесяти мирных жителей, причём некоторые из этих жертв были его близкими родственниками», – сказано в заявлении.

В партии напомнили, что «официальный Сплит принял предложение единомышленников участников костюмированного шествия – установить памятник Тенте в месте, где тот никогда не бывал», а мэр города Томислав Шута, однопартиец хорватского премьера Андрея Пленковича, недавно заявил, что работа над этим памятником уже ведётся.

Как сообщал «Политнавигатор», популярный в Хорватии певец-неоусташ Марко Перкович «Томпсон» выступил неподалёку Мемориального парка в окрестностях Шибеника, где в годы Второй мировой войны были казнены яркие представители анти-усташского сопротивления.