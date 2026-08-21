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35-летний Рачкпур свой поступок объяснить не смог. За осквернение вазы для цветов ему грозит от 3 до 5 лет, а после – депортация и пожизненный запрет на въезд в «аграрную сверхдержаву».

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И вот что интересно. В мае прошла информация, что на Украину из Индии и Пакистана планируется завезти не менее 400 тысяч «заробитчан», на которых возложат функцию заменить за мелкий прайс утилизированных на фронте мыкол и тарасов, а также осеменения безмужних оксанок.

Но смуглые «заробитчане» не спешат вступать в законный брак с украинками. Зато индийцы и пакистанцы пополнили ряды поредевших за четыре года криминальных групп, а иногда даже выступают помощниками ТЦК, помогая людоловам бусифицировать остатки гуляющих на воле мужичков.

Правда, случаи бытового криминала с участием гостей из Южной Азии такого резонанса не вызывают. Но в данном случае, приезжий Рачкпур покусился на святое, за что и будет наказан.