В Киеве арестовали индийца, нагадившего на аллее памяти «хэроев»

Александр Ростовцев.  
21.08.2026 13:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1387
 
Миграция, Украина


35-летний Рачкпур свой поступок объяснить не смог. За осквернение вазы для цветов ему грозит от 3 до 5 лет, а после – депортация и пожизненный запрет на въезд в «аграрную сверхдержаву».

35-летний Рачкпур свой поступок объяснить не смог. За осквернение вазы для цветов ему грозит...

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И вот что интересно. В мае прошла информация, что на Украину из Индии и Пакистана планируется завезти не менее 400 тысяч «заробитчан», на которых возложат функцию заменить за мелкий прайс утилизированных на фронте мыкол и тарасов, а также осеменения безмужних оксанок.

Но смуглые «заробитчане» не спешат вступать в законный брак с украинками. Зато индийцы и пакистанцы пополнили ряды поредевших за четыре года криминальных групп, а иногда даже выступают помощниками ТЦК, помогая людоловам бусифицировать остатки гуляющих на воле мужичков.

Правда, случаи бытового криминала с участием гостей из Южной Азии такого резонанса не вызывают. Но в данном случае, приезжий Рачкпур покусился на святое, за что и будет наказан.

Метки:

English version :: Читать на английском В Киеве арестовали индийца, нагадившего на аллее памяти «хэроев»

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