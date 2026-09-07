Авантюра диктатора Зеленского с сорокадневным «принуждением России к миру» обернулась тяжёлым ударом по критичному сектору экономики Украины.

Об этом на канале «NemyraLive» заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая отметила, что после ударов по складам и логистике украинский бизнес потерял очень много денег, и неизвестно, насколько он теперь в состоянии продолжать финансировать ВСУ.

«Удар идёт именно по критичному сектору экономики. И если мы говорим об общей стратегии, мы можем многого не знать, но когда наши политики задумывают проекты принуждения России к миру за 40 дней и т.д., нужно понимать, что любая ситуация имеет две стороны...

Если ты планируешь атакующие действия, то одновременно обязан планировать защитные действия. Как фехтовальщик, когда наносит укол, он в этот момент думает, как будет защищаться от ответного выпада.

Большой бизнес сейчас находится в состоянии нескольких шоков. Первое связано с физическим уничтожением активов. Второе – бизнес вдруг понимает, что никто ему особо помогать не будет. Вы говорили о дыре в 37 млрд гривен, вот, например, в августе новое правительство выделяет деньги на строительство окружной дороги в Житомире. Сейчас, да», – рассказал Кущ.