В Киеве клянут плохого фехтовальщика и никудышного математика Зеленского: Из-за ударов РФ теряем «критичный бизнес»
Авантюра диктатора Зеленского с сорокадневным «принуждением России к миру» обернулась тяжёлым ударом по критичному сектору экономики Украины.
Об этом на канале «NemyraLive» заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая отметила, что после ударов по складам и логистике украинский бизнес потерял очень много денег, и неизвестно, насколько он теперь в состоянии продолжать финансировать ВСУ.
«Удар идёт именно по критичному сектору экономики. И если мы говорим об общей стратегии, мы можем многого не знать, но когда наши политики задумывают проекты принуждения России к миру за 40 дней и т.д., нужно понимать, что любая ситуация имеет две стороны...
Если ты планируешь атакующие действия, то одновременно обязан планировать защитные действия. Как фехтовальщик, когда наносит укол, он в этот момент думает, как будет защищаться от ответного выпада.
Большой бизнес сейчас находится в состоянии нескольких шоков. Первое связано с физическим уничтожением активов. Второе – бизнес вдруг понимает, что никто ему особо помогать не будет. Вы говорили о дыре в 37 млрд гривен, вот, например, в августе новое правительство выделяет деньги на строительство окружной дороги в Житомире. Сейчас, да», – рассказал Кущ.
«Это какой-то абсурд. Если ты знаешь о предстоящих проблемах, которые у тебя возникнут, и связаны они с дыркой в бюджете, не нужно быть гениальным математиком для того, чтобы эту дырку увидеть», – сокрушался укро-эксперит.
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