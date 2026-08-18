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Украина столкнулась с реальной перспективой потери Славянско-Краматорской агломерации. Чтобы избежать такого сценария, следует менять командование ВСУ на этом направлении.

К такому выводу в своем блоге приходит киевский военный пропагандист, командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потеря Славянска и Краматорска приведет к новой попытке принудить Украину к капитуляции. Ответственность за это сражение сейчас сможет взять на себя только командир 3-го корпуса Андрей Билецкий [террорист, основатель запрещенного в РФ нацистского «Азова»]», – считает Бутусов.

Он подчеркивает, что русские сейчас штурмуют господствующие высоты на восточной окраине Славянска, после потери которых агломерация начнет «постепенно теряться».

«В результате в США и Европе снова будет попытка принудить Украину к капитуляции в формате переговоров с РФ путем сокращения финансирования Украины, потому что потеря Донбасса будет веским аргументом по поводу невозможности изменить ход войны. И руководство государства, и допустившие это военные командующие попадут в украинскую историю с максимально негативной репутацией», – продолжает пропагандист.

Он считает, что Билецкому необходимо переподчинить и подразделения ВСУ, которые ведут бои в районе Константиновке (город практически освобождён ВС РФ, но сохраняется очаговое присутствие ВСУ).

«В 11-м корпусе ситуация тяжелая, но там есть силы, там бьются в тяжелых условиях – воины 54-й, 81-й, 10-й, 18-й и других наших известных своей историей частей, там сейчас работает 432-й полк БПЛА Олега Ляшко – один из лучших на фронте по уничтожению российской пехоты. Разумное управление и усиление может изменить ход боев. Только упорядочение управления и организации на фронте сейчас позволит переломить ход битвы, которая пока что происходит не в нашу пользу», – приходит к выводу Бутусов.

Напомним, что Ляшко – скандальный депутат Верховной рады ряда прошлых созывов и гомосексуалист, как и Билецкий, имеющий за плечами уголовное прошлое.