Удар Украины по Крымскому мосту и ожидающийся ответ России – эскалация в ходе торгов накануне заключения мирного соглашения.

Такими надеждами в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будут бить, готовьтесь к тому, что будут сложности, готовьтесь к тому, что перед окончанием войны всегда наблюдается эскалация… Есть куча войн, которые заканчивались, когда ни одна из противоборствующих сил не была полностью истощена.

Например, советско-финская война 1939-1940 годов. Финляндия еще имела возможность вести войну, и Финляндия пошла на договоренности с Советским Союзом.

Вьетнамская война в 60-70-е годы прошлого века между США и Северным Вьетнамом тоже закончилась не потому, что был Северный Вьетнам истощен полностью, или Штаты были тем более истощены. Они не были истощены, но война закончилась, потому что Штаты посчитали, что невыгодно им дальше вести в регионе эту войну, потому что они договорились с китайцами и порешали свои интересы на более высоком уровне…

Это касается и нашей войны. Я думаю, что перед нами, конечно же, маячит проблема истощения в большей степени, наверное, чем России», – заявил Романенко.