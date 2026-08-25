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Достаточно высоки шансы, что уже в этом году Украина потеряет Славянск и Краматорск.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обозреватель украинской информационно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укро-эксперт, обратил внимание, что на этом направлении ВС РФ сосредоточили мощную группировку, численность которой сопоставима с той, что была задействована в начале СВО.

«Вероятность того, что им удастся до конца года захватить последнюю большую агломерацию городскую, которую еще контролирует Украина на Донбассе, я бы оценил как 50 на 50», – сказал Машовец.

Он говорит, что, на первый взгляд, темпы продвижения ВС РФ к агломерации выглядят медленными, но от этого не становятся менее угрожающими.