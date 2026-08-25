В Киеве ждут потери Славянска и Краматорска уже в этом году

Игорь Шкапа.  
25.08.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Достаточно высоки шансы, что уже в этом году Украина потеряет Славянск и Краматорск.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обозреватель украинской информационно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Достаточно высоки шансы, что уже в этом году Украина потеряет Славянск и Краматорск. Об...

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Укро-эксперт, обратил внимание, что на этом направлении ВС РФ сосредоточили мощную группировку, численность которой сопоставима с той, что была задействована в начале СВО.

«Вероятность того, что им удастся до конца года захватить последнюю большую агломерацию городскую, которую еще контролирует Украина на Донбассе, я бы оценил как 50 на 50», – сказал Машовец.

Он говорит, что, на первый взгляд, темпы продвижения ВС РФ к агломерации выглядят медленными, но от этого не становятся менее угрожающими.

«По сути, продвигаясь даже на 800 метров, на километр за три-четыре дня, противник с каждым этим продвижением уплотняет огневой контроль свой за этой зоной. По сути, на данный момент у него есть возможность оказывать огненное влияние на всю эту агломерацию достаточно широким спектром огневых средств», – резюмировал Машовец.

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English version :: Читать на английском В Киеве ждут потери Славянска и Краматорска уже в этом году

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