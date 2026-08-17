«В космосе уже полным ходом идёт гонка вооружений» – российский разведчик

Максим Столяров.  
17.08.2026 08:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Космос, Россия


В космическом пространстве уже огромное количество вроде бы мирных спутников, которые, на самом деле, работают в интересах Вооруженных сил.

Об этом на канале «Веды» заявил полковник СВР в отставке, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В космическом пространстве уже огромное количество вроде бы мирных спутников, которые, на самом деле,...

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«Вот, вы вывели какой-то спутник. А потом вы его просто направите, чтобы он сошёл со своей траектории и упал куда-то, на чей-то дом, к примеру – можете это сделать? А вы можете контролировать, что именно вот этот спутник является оружием или нет? То есть, начинается «серая зона». Что считать оружием в космосе?

Ядерное оружие в космосе, наверное, можно как-то проверить, потому что ядерные компоненты детектируются. А другое?

А система разведки, например, или целеуказания, она не является частью оружия? Является. Оно уже в космосе», – сказал разведчик.

«Мы придём к тому, что прямо там будет гонка вооружений?» – уточнила ведущая.

«Мы уже пришли, там идёт гонка вооружений», – подтвердил Безруков.

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English version :: Читать на английском «В космосе уже полным ходом идёт гонка вооружений» – российский разведчик

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