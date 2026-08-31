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Методичное уничтожение арсеналов, размещенных внутри жилых массивов, как это было днями ранее в селе Милая под Киевом, – это свидетельство «слива» секретной информации о расположении военных объектов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно очевидно, что удар был прицельным и те, кто наносил этот удар, знали, что там находится. Это еще одна проблема, и таких утечек, к сожалению, очень много. Я от некоторых знакомых, работающих на рынке оружия, в частности, по беспилотникам и не только, еще в прошлом, позапрошлом году слышал о ситуации, которая на мой взгляд крайне опасна, что надо отчитываться, в частности, о размещении производственных объектов – вот такая часть процедуры. Предоставляются отчеты, кстати, в Минобороны, как правило, и в другие государственные учреждения, и спустя некоторое время прилетает. Значит, кто-то сливает информацию», – уверен он.

«Это уже вопрос работы Службы безопасности Украины, контрразведывательная деятельность – выяснять, кто и как сливает такую ​​информацию. Я прекрасно понимаю, что это не так просто, но, вероятно, здесь есть элементы системного слива. По боеприпасам, ну точно, по размещению складов, таких мини-арсеналов. Эта же информация всегда достаточно секретная, достаточно закрытая. Но она где-то фигурирует в каких-то отчетах, в каких-то документах, и тогда нужно учитывать, кто это может сливать», – тревожился Фесенко.

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