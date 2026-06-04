В оккупированном Киеве снесли памятник Булгакову у «Дома Турбиных»

Вадим Москаленко.  
04.06.2026 17:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 819
 
Вандализм, геноцид, Дзен, Культура, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


В захваченном нацистами Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, который находился на Андреевском спуске у дома№13 – знаменитого «Дома Турбиных».

Фото и видеоматериалы разошлись по социальным сетям, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В захваченном нацистами Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, который находился на Андреевском спуске у дома№13 – знаменитого...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Как ни крути, а самый известный писатель родом из Киева в мировом масштабе – это Михаил Булгаков. Его книги я видел в продаже даже во Вьетнаме и Мексике. Именно его скульптуру сегодня вырвали с постамента подъемным краном и куда-то увезли.

Украинская культурная революция – это полное обнуление всего, что было раньше. И построение чего-то нового», – комментирует фото киевский тревел-блогер Андрей Сапунов.

На видеокадрах также укроблогер Катерина Некречая называет произошедшее «историческим моментом». Для неё комментирует снос памятника «случайно» оказавшийся рядом бежавший в 2014 г. из Крыма укро-журналист Александр Янковский, на странице которого утверждается, что он ныне сержант ВСУ.

«Переворачивается эта страница, наверное, для кого это была очень важная страница в истории, поскольку это был такой известный писатель, который приобрел такую популярность особенно в 80-е годы, и многими воспринимался как такой писатель-диссидент.

Хотя на самом деле он еще был частью той советской системы и, возможно, был любимым писателем того советского диктатора.

Те его произведения, которые были созданы когда-то, давно, и о Киеве, они изображали, на самом деле, такой другой, неукраинский Киев. Он своё отношение к украинскому государству показал, когда просто стал дезертиром из украинской армии. Мне безразлично вообще абсолютно на эту фигуру, на этого писателя. Украина имеет своих писателей и патриотов», – вещал майданутый.

«Вот же бабуины, прости Господи», – комментирует политолог Рамиль Замдыханов.

Читайте также: Прозрение украинцев: «Так вот почему запретили Булгакова».

Метки: ,

English version :: Читать на английском В оккупированном Киеве снесли памятник Булгакову у «Дома Турбиных»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить