В Польше существует мнение, что после капитуляции Украины, наконец, все вздохнут свободнее, закончатся экономические проблемы, связанные с отказом от российской энергетики.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил журналист польской «Dziennik Gazeta Prawna» Михал Потоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Экономическая ситуация в Польше – была достаточно высокая инфляция 22-24 годов. А за экономические проблемы проще всего всегда говорить, что это какие-то другие люди отвечают. Власть пыталась говорить, что это Путин, что имело смысл, потому что это было связано с революцией в поставках и источниках энергии, мы полностью отказались от российской энергии, нужно было найти другую. И это пертурбации и т.д., это подняло цены для среднестатистического потребителя. А если так, то ты ищешь кто виноват», – сказал Потоцкий.