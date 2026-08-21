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Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп огласил протест против санкций США в отношении руководства Международного уголовного суда (МУС).

Как известно, ранее под раздачу Вашингтона попали председатель МУС и следователь по израильскому геноциду в Газе. Трамп и республиканцы, готовые вывернуться наизнанку ради благополучия Израиля, уже давно отрастили здоровенный зуб на гаагский МУС. Сначала «обком» крепко осерчал за выдачу ордера на арест Нетаньяху, но теперь рассматривает вопрос шире и собирается погасить любые попытки расследования европейцами практически стёртой израильтянами с лица земли Газы.

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Тем более что у самого Донни и его зятька Джареда Кушнера есть бизнес-интересы в Газе (не исключено, что их больше всего интересуют месторождения углеводородов на шельфе, до которого от Газы рукой подать), под что в прошлом году Трамп учредил свой жульнический «Совет мира», больше всего напоминающий «пирамиду».

И если раньше американцы ввели персональные санкции против бывшего председателя МУС Карим Хана, то теперь в «обкоме» повышают ставки, вводя рестрикции против следователей, ведущих определённое уголовное дело.

Главный дипломат планокуров потребовал от США, чтобы суд и следователи МУС могли свободно выполнять свои функции. Гаага, возомнившая себя пупом глобальной справедливости, внезапно обнаружила, что ее любимое юридическое дышло презираемо и ничтожно в глазах главного союзника и сюзерена по НАТО.

Забавно наблюдать, как европейцы пыжатся оградить свой карманный суд от гнева Вашингтона, готового живот положить на алтарь во имя израильского беспредела.