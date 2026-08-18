В России приходят к логичному выводу, что независимой Украины быть не может и не должно – укро-философ

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Для России куда более логично требовать от Украины не нейтралитета, а вассальных отношений.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину политолог и философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия искренне требует нейтралитета, отказываясь признавать тот факт, что нейтралитет невозможен и что условием этого нейтралитета является, по сути, гибель Украины», – считает Щелин.

Он отмечает, что Украина не в силах удержать свой нейтралитет и по внутренним, и по историческим противоречиям.

«Невозможно объяснить в рамках этой логики, почему города Харьков и Белгород, основанный одним царём в рамках одного исторического процесса, примерно в тот же период должны находиться по разные стороны границы. И что же говорить о землях, которые были на бывшем Диком поле», – подчеркнул политолог.

По его мнению, эту ситуацию породила символическая конструкция под названием «дружба народов», которую эксперт характеризует как лицемерную.

«Дружба народов предполагает относительно контрагента очень странное состояние. Она говорит: «Так, ты, конечно, независимый. Я признаюсь, что ты независимый, но дружить против меня ты не имеешь права». Ну тогда ты не независимый. Две эти позиции логически являются не сочетаемыми. И неотъемлемая действительно часть любого суверенитета – это право быть врагом. Ты не можешь признать чью-то независимость с запятой, что у тебя нет права быть моим врагом. Это называется вассальные отношения. Если бы был нормальный язык политологический, то мы бы сказали, что Москва просит, требует реально, осознанно или неосознанно от любой постсоветской страны, чтобы в вопросах безопасности в определённой мере они были под условием, по сути, некого вассалитета от Москвы», – рассуждал укро-философ.

По его мнению, в российской элите постепенно происходит изменение понимания этого процесса.