В Румынии взорвался второй украинский морской дрон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Второй украинский морской дрон «Магура» взорвался недалеко от порта Констанца, где сегодня утром произошла детонация еще одного БЭКа возле причала.

Кроме того, в украинских водах зафиксирован подрыв еще двух беспилотников, направлявшихся в сторону Румынии, сообщает румынский телеканал Pro TV со ссылкой на свои источники.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Украинская сторона признала принадлежность БЭКов, однако оправдывается, будто они сбились с курса под воздействием российской РЭБ.

Посольство России в Румынии выпустило заявление:

«Это украинские беспилотные морские аппараты, используемые киевским режимом для совершения террористических актов против гражданских судов и создания угроз безопасности судоходства в Черном море. Любые попытки прямо или косвенно связать эти беспилотники с Россией и возложить на нее ответственность за инцидент безосновательны».

Румынское издание Digi24 приводит свидетельство очевидца, находившегося в порту Констанцы недалеко от места взрыва.