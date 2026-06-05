В Румынии взорвался второй украинский морской дрон
Второй украинский морской дрон «Магура» взорвался недалеко от порта Констанца, где сегодня утром произошла детонация еще одного БЭКа возле причала.
Кроме того, в украинских водах зафиксирован подрыв еще двух беспилотников, направлявшихся в сторону Румынии, сообщает румынский телеканал Pro TV со ссылкой на свои источники.
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Украинская сторона признала принадлежность БЭКов, однако оправдывается, будто они сбились с курса под воздействием российской РЭБ.
Посольство России в Румынии выпустило заявление:
«Это украинские беспилотные морские аппараты, используемые киевским режимом для совершения террористических актов против гражданских судов и создания угроз безопасности судоходства в Черном море. Любые попытки прямо или косвенно связать эти беспилотники с Россией и возложить на нее ответственность за инцидент безосновательны».
Румынское издание Digi24 приводит свидетельство очевидца, находившегося в порту Констанцы недалеко от места взрыва.
«Я был на работе, произошёл взрыв, и, конечно, я испугался. Все окна были разбиты, машины разбиты, я убежал. Мне стало страшно», – сказал мужчина.
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