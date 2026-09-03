В Сербии открыли памятник русскому герою, павшему за её независимость

Алексей Топоров.  
03.09.2026 14:59
  (Мск) , Белград
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Балканы, Россия, Сербия


В монастыре Святого Романа Сербской Православной Церкви близ села Джунис был открыт бюст русскому полковнику Николаю Раевскому.

Церемония была приурочена к 150-летию битвы при Адроваце, в ходе которой этот командир сербских повстанцев и доброволец из России погиб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В монастыре Святого Романа Сербской Православной Церкви близ села Джунис был открыт бюст русскому...

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На торжественной церемонии открытия бюста присутствовали министр культуры Сербии Никола Селакович и представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также посол России Александр Боцан-Харченко.

«Открытие памятника полковнику Раевскому у ворот монастыря Святого Романа – это официальный акт почтения памяти русского воина…. Свобода, верность родине и солидарность братских народов – это фундамент, на котором зиждется современная Сербия…. Из этой общей жертвы на этих холмах возникла прочная историческая связь между сербским и русским народами, которая выходит за рамки исхода самой битвы и остается запечатленной в основах нашей национальной судьбы…. Сербско-русские отношения зародились не за дипломатическими столами, а укрепились именно здесь, на полях сражения при Адроваце, где пролитая общая кровь стала залогом многовековой дружбы двух народов», – сказал в своём выступлении Селакович.

Он отметил, что прибытие тысяч российских добровольцев в тогдашнее Сербское княжество под командованием знаменитого генерала Михаила Черняева остается уникальным примером подлинного самопожертвования в современной европейской истории, когда по призыву братского народа, столкнувшегося с гораздо превосходящими силами турок-османов, российские офицеры, врачи, солдаты и казаки пришли, ведомые внутренним духовным зовом.

Полковник Николай Николаевич Раевский был внуком героя войны 1812 года, генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского и потомком великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова.

Во время сербско-турецкой войны, начавшейся летом 1876 года, он командовал правым флангом сербской армии, которая почти наполовину состояла из русских офицеров-добровольцев. Перед своей трагической гибелью разбил правый фланг османской армии в битве под Алексинацем.

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English version :: Читать на английском В Сербии открыли памятник русскому герою, павшему за её независимость

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