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Украинское военно-политическое руководство преувеличивает мизерные успехи на фронте, при этом умалчивая о куда более серьезных поражениях.

Об этом в эфире экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замначальника штаба командования территориальной обороны ВСУ полковник Александр Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поднял тему того, что относительно потерянных Покровска и Мирнограда молчит диктатор Зеленский, но зато фонтанирует победными заявлениями, мол, «направляемся едва ли не в сторону Москвы».

Береза жалуется, что это демотивирует людей идти в армию – якобы они не видят смысла, если на фронте все так хорошо.

«То, что общество информируется лишь о каких-то достижениях, которые есть, но они на самом деле мизерные, имеет место. То, что общество не информируется о провалах, тоже имеет место», – сказал Игнатьев.

Он соглашается, что это действительно отбивает охоту идти в армию и отражается на сборах для ВСУ.

Кроме того, Игнатьев говорит, что «даже не заметил, как были потеряны Покровск и Мирноград», угроза для которых была давно.