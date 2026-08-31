Ватикан решил поделить Украину с Россией – Шевченко

Анатолий Лапин.  
31.08.2026 20:58
  (Мск) , Москва
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Ватикан, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Глава дипломатической миссии Ватикана Пол Ричард Галлахер прилетал в Россию для того, чтобы обсудить раздел Украины.

Об этом в интервью иноагенту Александру Шелесту заявил российский телеведущий Максим Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава дипломатической миссии Ватикана Пол Ричард Галлахер прилетал в Россию для того, чтобы обсудить...

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По словам Шевченко, католическая Польша является основной «армией Ватикана», и именно ей отойдут западноукраинские земли:

«Ватикан воспринимает Украину как свою собственность. Значительная часть Украины до конца XVI века после войны, победоносной, для Алексея Михайловича с Речью Посполитой всё равно оставалась под властью католицизма. И православным там после этой войны стало совсем туго. Все православные как бы, собственно, перетекли на Гетманщину, на ту Украину, которая условно говоря, тяготела к Москве.

Поэтому Ватикан считает половину Украины своей собственностью… И это для Ватикана как бы недавняя история. Для Ватикана это всё прецедент, на который можно сослаться. Поэтому Ватикан приезжает делить Украину. Ватикан говорит, что возьмёте вы, а что возьмём мы и наши «мобильные группы» в лице Польши», – заявил Шевченко.

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