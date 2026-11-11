«Верю, это будет в нужный момент» – Кушнер о встрече Зеленского и Путина

Максим Столяров.  
11.11.2026 18:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Российская сторона не видит смысла во встрече первых лиц воюющих стран, пока не замаячит хоть какой-то прогресс в переговорах.

Об этом на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил американский представитель Джаред Кушнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская сторона не видит смысла во встрече первых лиц воюющих стран, пока не замаячит...

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«Когда Зеленскому можно будет встретиться с Путиным лицом к лицу?», – спросил журналист.

«Было бы здорово, если бы они сделали это в любой момент. Я думаю, это было бы хорошо. Но по словам русских, они хотели бы увидеть больший прогресс прежде, чем это произойдёт.

Я думаю, что между лидерами явно нет ни большого доверия, ни симпатии. Поэтому я думаю, что если мы сможем найти способ договориться, то я скажу и об этом. Такие сделки требуют времени…

Эти сделки очень сложные и запутанные. А эта ещё и очень эмоциональная. Это очень горячая война.

Но мы очень усердно работали над этим в последнее время, что у нас есть все необходимые составляющие для заключения сделки. И нам просто нужно понять, как их усовершенствовать, упорядочить, а затем создать правильную структуру и правильный путь для её заключения», – разглагольствовал в ответ Кушнер.

«И я верю, что в нужный момент лидерам будет очень важно встретиться и довести дело до конца. Потому что только лидеры могут принять окончательное решение», – добавил американец.

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English version :: Читать на английском «Верю, это будет в нужный момент» – Кушнер о встрече Зеленского и Путина

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