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Российская сторона не видит смысла во встрече первых лиц воюющих стран, пока не замаячит хоть какой-то прогресс в переговорах.

Об этом на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил американский представитель Джаред Кушнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Зеленскому можно будет встретиться с Путиным лицом к лицу?», – спросил журналист.

«Было бы здорово, если бы они сделали это в любой момент. Я думаю, это было бы хорошо. Но по словам русских, они хотели бы увидеть больший прогресс прежде, чем это произойдёт. Я думаю, что между лидерами явно нет ни большого доверия, ни симпатии. Поэтому я думаю, что если мы сможем найти способ договориться, то я скажу и об этом. Такие сделки требуют времени… Эти сделки очень сложные и запутанные. А эта ещё и очень эмоциональная. Это очень горячая война. Но мы очень усердно работали над этим в последнее время, что у нас есть все необходимые составляющие для заключения сделки. И нам просто нужно понять, как их усовершенствовать, упорядочить, а затем создать правильную структуру и правильный путь для её заключения», – разглагольствовал в ответ Кушнер.