«Весной всё будет плохо»: Украина пойдёт на призыв женщин и снижение мобилизационного возраста – Павлив

Максим Столяров.  
06.09.2026 16:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1690
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Эта зима окажется настолько тяжёлой для ВСУ и Украины в целом, что в начале следующего года им придётся снижать мобилизационный возраст и начать загребать женщин.

Об этом на своём канале заявил покинувший Украину политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эта зима окажется настолько тяжёлой для ВСУ и Украины в целом, что в начале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Продвижения по мирному треку я до следующего года точно не жду. Киев, вероятно, и режим Зеленского только после драматической для них зимы, не то что будет готов к чему-то там, но намного ближе будет к тому, чтобы принять реальность, как она есть.

Я думаю, что к весне и на фронте у них будут серьезнейшие проблемы. И придется им там идти и на снижение возраста, и какие-то категории женщин могут даже призывать.

Массового призыва и мобилизации женщин не будет, но какие-то категории профессий они призовут. Но это будет уже в следующем году. То же самое со снижением возраста, хотя бы до 23 лет. Я почти уверен, что до весны это снижение произойдет», – сказал Павлив.

«Потому что ситуация за зиму для них ухудшится. Они, вероятно, потеряют еще не один город к этому моменту. С высокой вероятностью – и Лиман, и Орехов, и Купянск. И почти наверняка зимой начнутся бои уже в Краматорске и Славянске.

К Харькову и Сумам российская армия может подойти. Так что ситуация у них будет совсем слабая», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Весной всё будет плохо»: Украина пойдёт на призыв женщин и снижение мобилизационного возраста – Павлив

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора