Эта зима окажется настолько тяжёлой для ВСУ и Украины в целом, что в начале следующего года им придётся снижать мобилизационный возраст и начать загребать женщин.

Об этом на своём канале заявил покинувший Украину политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Продвижения по мирному треку я до следующего года точно не жду. Киев, вероятно, и режим Зеленского только после драматической для них зимы, не то что будет готов к чему-то там, но намного ближе будет к тому, чтобы принять реальность, как она есть. Я думаю, что к весне и на фронте у них будут серьезнейшие проблемы. И придется им там идти и на снижение возраста, и какие-то категории женщин могут даже призывать. Массового призыва и мобилизации женщин не будет, но какие-то категории профессий они призовут. Но это будет уже в следующем году. То же самое со снижением возраста, хотя бы до 23 лет. Я почти уверен, что до весны это снижение произойдет», – сказал Павлив.