«Весной всё будет плохо»: Украина пойдёт на призыв женщин и снижение мобилизационного возраста – Павлив
Эта зима окажется настолько тяжёлой для ВСУ и Украины в целом, что в начале следующего года им придётся снижать мобилизационный возраст и начать загребать женщин.
Об этом на своём канале заявил покинувший Украину политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Продвижения по мирному треку я до следующего года точно не жду. Киев, вероятно, и режим Зеленского только после драматической для них зимы, не то что будет готов к чему-то там, но намного ближе будет к тому, чтобы принять реальность, как она есть.
Я думаю, что к весне и на фронте у них будут серьезнейшие проблемы. И придется им там идти и на снижение возраста, и какие-то категории женщин могут даже призывать.
Массового призыва и мобилизации женщин не будет, но какие-то категории профессий они призовут. Но это будет уже в следующем году. То же самое со снижением возраста, хотя бы до 23 лет. Я почти уверен, что до весны это снижение произойдет», – сказал Павлив.
«Потому что ситуация за зиму для них ухудшится. Они, вероятно, потеряют еще не один город к этому моменту. С высокой вероятностью – и Лиман, и Орехов, и Купянск. И почти наверняка зимой начнутся бои уже в Краматорске и Славянске.
К Харькову и Сумам российская армия может подойти. Так что ситуация у них будет совсем слабая», – добавил он.
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