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Если ранее киевский режим постоянно заявлял, что провести выборы президента якобы не позволяет военное положение, то уже в следующем году ситуация может измениться.

«Об этом в интервью журналистке Евгении Кутновой заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Банковую, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укро-эксперт говорит, что мнение общества может измениться после тяжелой зимы, если станет понятно, что война будет продолжаться.

«И если в тот же период будут новые антикоррупционные расследования, кто знает, как тогда будет общественность относиться к проведению выборов во время войны», – сказал Фесенко.

Он обратил внимание, что в позапрошлом месяце появилась никем не опровергнутая информация, что Зе-офис рассматривал варианты проведения выборов нынешней осенью.