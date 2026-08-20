Ветер перемен: на Украине уже не исключают переизбрание Зеленского во время войны

Игорь Шкапа.  
20.08.2026 19:58
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если ранее киевский режим постоянно заявлял, что провести выборы президента якобы не позволяет военное положение, то уже в следующем году ситуация может измениться.

«Об этом в интервью журналистке Евгении Кутновой заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Банковую, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ранее киевский режим постоянно заявлял, что провести выборы президента якобы не позволяет военное...

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Укро-эксперт говорит, что мнение общества может измениться после тяжелой зимы, если станет понятно, что война будет продолжаться.

«И если в тот же период будут новые антикоррупционные расследования, кто знает, как тогда будет общественность относиться к проведению выборов во время войны», – сказал Фесенко.

Он обратил внимание, что в позапрошлом месяце появилась никем не опровергнутая информация, что Зе-офис рассматривал варианты проведения выборов нынешней осенью.

«Когда не 30 или 35% будут поддерживать выборы во время войны, а 50 или 55% украинцев, я думаю, это повлияет на парламентариев. Можно сослаться на данные опроса КМИС. Большинство украинцев уже сейчас хотят смены парламента, тем более в таком состоянии, как сегодня.

Большинство хочет смену правительства. Правительство поменяли – и здесь тоже парадокс. Чтобы изменилось по-настоящему правительство, нужно сменить сначала президента.

По президенту ситуация более сложная. В конце июля, как раз на пике скандала с Федоровым, 27% украинцев выступали за смену президента во время войны. 47% говорят, что нужно сменить президента, но после завершения войны, а вместе 74%. Так что это вопрос времени…

Если в следующем году станет понятно, что война может затянуться еще на год-два, на тот момент уже будет пять лет войны, вот тогда точно много людей будет задумываться: «А возможно нам все же стоит провести, как минимум, выборы президента во время войны», – заявил Фесенко.

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