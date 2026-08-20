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Москва разочаровалась в спецпредставителях Белого дома Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере (зяте президента США Дональда Трампа) как переговорщиках по Украине.

Об этом заявил бывший советник администрации президента США Джимми Картера Джон Хелмер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российская сторона не сомневается, как и иранская сторона, что Уиткофф и Кушнер агенты по обману. Они обманывают, они не добиваются согласия со стороны США», – сказал Хелмер.

Он верит в то, что «Витькова и Зятькова» скоро заменят на Родни Мимса Кука-младшего, который женат на дочери исполнительного директора American Express.

«Это угроза влиянию Дмитриева. Он ведет переговоры с Трампом через Уиткоффа и Кушнера. Направление Кука в Москву не такая уж и новость. Он приезжал в Москву на ПМЭФ.

В Вашингтоне есть фракция, которая хочет назначить Кука на этот пост, потому что Уиткофф и Кушнер исчерпали кредит доверия. У этого решения есть свои плюсы и минусы, но она пользуется поддержкой с обеих сторон», – сказал Хелмер.