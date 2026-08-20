«Витькова и Зятькова» заменит чужой зять

Елена Острякова.  
20.08.2026 15:15
  (Мск) , Москва
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Политика, Россия, США, Украина


Москва разочаровалась в спецпредставителях Белого дома Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере (зяте президента США Дональда Трампа) как переговорщиках по Украине.

Об этом заявил бывший советник администрации президента США Джимми Картера Джон Хелмер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва разочаровалась в спецпредставителях Белого дома Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере (зяте президента США...

«Российская сторона не сомневается, как и иранская сторона, что Уиткофф и Кушнер агенты по обману. Они обманывают, они не добиваются согласия со стороны США», – сказал Хелмер.

Он верит в то, что «Витькова и Зятькова» скоро заменят на Родни Мимса Кука-младшего, который женат на дочери исполнительного директора American Express.

«Это угроза влиянию Дмитриева. Он ведет переговоры с Трампом через Уиткоффа и Кушнера. Направление Кука в Москву не такая уж и новость. Он приезжал в Москву на ПМЭФ.

В Вашингтоне есть фракция, которая хочет назначить Кука на этот пост, потому что Уиткофф и Кушнер исчерпали кредит доверия. У этого решения есть свои плюсы и минусы, но она пользуется поддержкой с обеих сторон», – сказал Хелмер.

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