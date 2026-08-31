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В своём сообщении об угрозах при поездках на Украину Госдеп США сделал только одно обновление — по маркеру «беспорядки» (unrest). Американским гражданам в этой связи порекомендовали избегать демонстраций и скоплений людей.

При этом уровень опасности для поездок на Украину остался прежним — Level 4: Do Not Travel, то есть самый высокий уровень.

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Ведомство не разъясняет, что имеется в виду под «угрозами беспорядков» — не то очередной «майдан», не то ситуация «все против ТЦК и полицаев» с извлечением зарытого по огородам огнестрела, разошедшегося миллионами единиц стволов среди «спильноты» от щедрот Зеленского, хотя не исключено, что американцы опасаются массового исхода населения больших городов с приближением холодов и от сдавших нервов – в результате регулярных прилётов по складам ВСУ – прозорливо размещённых логистами Банковой среди гражданских объектов.

Общественный и железнодорожный транспорт Украины в настоящее время работает в режиме «как получится», так что массовый исход горожан в предместья и сёла и в самом деле может напоминать стихию с элементами махновщины.