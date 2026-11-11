«Войну с Россией специально спровоцировал Пентагон» – львовский историк

Вадим Москаленко.  
11.11.2026 13:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина


Экс-президент США Джо Байден и все эксперты Пентагона точно знали, что курс Украины в НАТО приведёт к войне с Россией – и поощряли его.

Об этом на канале «Liberty TV UA» заявила бежавшая в США львовский историк Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-президент США Джо Байден и все эксперты Пентагона точно знали, что курс Украины в...

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«Байден фактически спровоцировал Путина на большую войну. Они хорошо знали, что означает вопрос НАТО для Путина. И когда Путин просил Байдена объяснить его позицию по Украине, Байден сказал, что это вопрос Украины, это независимая суверенная держава.

Но и Пентагон, и все эксперты в США знали, что Путин атакует Украину, если США будут играться с вопросами НАТО», – сказала Гавришко.

Напомним, что США продолжают помогать ВСУ терроризировать Россию. Так, украинский налёт воздушными шарами с БПЛА по московским аэропортам стал возможен только благодаря помощи Пентагона, специалисты которого помогли рассчитать направление ветра.

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