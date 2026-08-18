Волонтёр: Блокаду Одессы прекращать нельзя. Мы нащупали смертельную точку

Максим Столяров.  
18.08.2026 10:25
  (Мск) , Москва
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Одесса, Россия, Украина


России следует продолжать блокаду Одессы, одновременно «вынося» экономику на остальной части Украины, пока Киев не капитулирует.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России следует продолжать блокаду Одессы, одновременно «вынося» экономику на остальной части Украины, пока Киев...

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«Мы нанесли украинской экономике очень серьёзный ущерб за этот месяц.  Именно поэтому Зеленский, который сам же начал волну атак гражданских объектов на территории России, и получил просто зеркальное воздействие, сразу же запросил перемирие в Черном море.

Видимо, там как раз и скрыта кощеева смерть в игле, я имею в виду в портах Одессы, Измаила. Невозможность экспортировать сырье, которое часто принадлежит западным фондам, и ввозить импортные вещи, которые обеспечивают экономический баланс на Украине.

Это настолько сильно бьёт по украинской экономике, что Украина, начав эту войну портов, сама же запросила перемирие, еще подключила Турцию, чтобы та надавила на Россию по этому вопросу», – сказал Живов.

По его мнению, нельзя вновь соглашаться на лукавые предложения Анкары.

«Сейчас было бы разумно довести до конца эту работу.

Потому что Зеленский говорит, дескать, «мы сейчас будем атаковать территорию России, устроим там террор, чтобы Путин согласился на мир на наших условиях».

Но так и мы также будем наносить удары по всему, что представляет себя Украина: все экономические ресурсы, энергетические, транспортные. С тем, чтобы Зеленский уже принял во внимание, что дальше вести войну с Россией просто невозможно, и пошел на капитуляцию», – подытожил Живов.

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English version :: Читать на английском Волонтёр: Блокаду Одессы прекращать нельзя. Мы нащупали смертельную точку

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