Украина еще во время «оранжевого» переворота 2004 года обрекла себя на войну с Россией, отвергнув вступление в Таможенный союз.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил помогающий СВО волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такой фильм ужасов «Поворот не туда», и в нём много частей. Вот эта серия «поворотов не туда» – вся история Украины, которая привела Украину и украинский народ к войне с Россией. К разрушению, деградации, к угрозе тотального уничтожения и беспросветной хтони, которая там сейчас происходит», – сказал Живов.

Ведущий спросил, могло ли сложиться иначе, и в какой момент Украина «повернула не туда».

«Если бы, как и хотел Путин, объединились бы Украина, Беларусь, Казахстан, Армения в Таможенный союз, мы бы сейчас жили богато, хорошо, у нас бы был огромный рынок, куча бизнеса, доступен был бы весь мир, и мы были бы вместе. И не было бы войны ни на Украине, ни в России, нигде. Но тогда именно Украина сделала этот выбор, именно они плясали с кастрюлями на Майдане и доплясались до этой трагической ситуации. Полностью вина во всём происходящем лежит на украинском руководстве и на тех, кто его поддержал в 2014 году, поддержал в 2022 году. Вместо счастливой, благоустроенной жизни с горизонтом на 10—15 лет вперёд, мы получили бесконечную войну и ненависть. Вот это независимая Украина», – отметил волонтёр.

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