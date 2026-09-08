«Вопрос уже этой осени. А весной – гаплык»: Зеленский теряет важнейших союзников в Европе
В течение полугода украинский узурпатор Владимир Зеленский потеряет своих ключевых спонсоров в Германии и Франции.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос этой осени – это гарантированный уход Мерца. Будет сменено руководство от партии, и там еще вопрос, получится или не получится пересобрать эту коалицию, удержать или нет, или придется идти на федеральные выборы.
Потеряют влияние и все, кто стоит за Мерцем, там есть определенные конгломераты. Плюс теснейшая связочка с Урсулой фон дер Ляйен. Одной из бенефициаров войны на Украине.
Киев, конкретно Зеленский, теряет одного из важнейших сейчас своих союзников почти гарантированно до конца 26 года», – сказал Павлив.
«Весной, вероятно, теряет Зеленский и Макрона. Будет, скорее всего. Правда, всякое во Франции бывает, не раз и не два видели, что Ле Пен подходила достаточно близко к победе, но все равно срывалась в последний момент.
Но очень похоже, что в этот раз все-таки не евроцентричные силы победят во Франции.
Соответственно, из серьезных союзников у Киева в начале 27 года может остаться только Британия, которая не располагает финансовыми ресурсами.
А вся их группа поддержки в Прибалтике или в Скандинавии – их мало для того, чтобы реально все это восстановить. Если из поддержки всерьез выпадают Франция и Германия – стоп игра, гаплык», – заключил он.
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