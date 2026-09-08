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В течение полугода украинский узурпатор Владимир Зеленский потеряет своих ключевых спонсоров в Германии и Франции.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос этой осени – это гарантированный уход Мерца. Будет сменено руководство от партии, и там еще вопрос, получится или не получится пересобрать эту коалицию, удержать или нет, или придется идти на федеральные выборы. Потеряют влияние и все, кто стоит за Мерцем, там есть определенные конгломераты. Плюс теснейшая связочка с Урсулой фон дер Ляйен. Одной из бенефициаров войны на Украине. Киев, конкретно Зеленский, теряет одного из важнейших сейчас своих союзников почти гарантированно до конца 26 года», – сказал Павлив.