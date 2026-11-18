«Воруют с каждой тонны!» – порядки на европейском рынке шокировали укро-фермера
Европейская бюрократия создаёт для украинских фермеров многочисленные препоны, заставляя их переплачивать на каждой тонне экспортированной продукции.
Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявил генеральный директор агропромышленного объединения Агрофирма «Богдан и К», экс-депутат Ивано-Франковского облсовета Богдан Тимофийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Посмотрите, что творится: заключили мы в этом году контракт с Румынией на экспорт сои. Всё хорошо, цена прекрасная – 520 долларов. Расстояние – всего 500 км. От нашего хозяйства.
Но бюрократические препоны Евросоюза ну просто уже достают. Я уже не оптимист по поводу дальнейшего вступления в Евросоюз», – сказал Тимофийчук.
«Заключили мы контракт на 100 тонн. Сказали – нужно сделать сертификат соответствия. Сделали такой, как делали в предыдущие годы – нет, не такой. Должно быть 64 показателя, на всю таблицу Менделеева, что там отсутствуют любые примеси.
Сделали мы это всё. Представьте себе: на 100 тонн продукции сертификат, который сделали у нас на Украине, в Киеве, стоит 125 тысяч гривен. Это уже 1250 гривен у меня украли на каждой тонне. Так что я уже не собираюсь экспортировать.
Поэтому Евросоюз с виду красивый, но когда ты его попробуешь, он получатся слишком горьким», – жаловался укро-аграрий.
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