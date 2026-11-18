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Европейская бюрократия создаёт для украинских фермеров многочисленные препоны, заставляя их переплачивать на каждой тонне экспортированной продукции.

Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявил генеральный директор агропромышленного объединения Агрофирма «Богдан и К», экс-депутат Ивано-Франковского облсовета Богдан Тимофийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, что творится: заключили мы в этом году контракт с Румынией на экспорт сои. Всё хорошо, цена прекрасная – 520 долларов. Расстояние – всего 500 км. От нашего хозяйства. Но бюрократические препоны Евросоюза ну просто уже достают. Я уже не оптимист по поводу дальнейшего вступления в Евросоюз», – сказал Тимофийчук.