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Иран и КНДР можно назвать настоящими союзниками, в отличие от Китая, который торгует с врагами России продукцией двойного назначения.

Об этом в эфире подкаста предпринимателя Дмитрия Мигачёва заявила эксперт-востоковед Каринэ Геворгян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай во многом – да [союзник России], и сам Китай, в конце концов, страдает от американских санкций достаточно серьёзно. С другой стороны, Китай продаёт свою продукцию и Украине, и Европе. А это продукция двойного назначения, и она по нам бьёт. Северная Корея этого не делает, Иран этого не делает. Про Китай столь однозначно этого сказать нельзя. Хотя, он движется к минимизации своего такого взаимодействия», – сказала Геворгян.

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