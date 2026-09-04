Востоковед: Китай нельзя назвать настоящим союзником России

Максим Столяров.  
04.09.2026 14:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Иран и КНДР можно назвать настоящими союзниками, в отличие от Китая, который торгует с врагами России продукцией двойного назначения.

Об этом в эфире подкаста предпринимателя Дмитрия Мигачёва заявила эксперт-востоковед Каринэ Геворгян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Иран и КНДР можно назвать настоящими союзниками, в отличие от Китая, который торгует с...

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«Китай во многом – да [союзник России], и сам Китай, в конце концов, страдает от американских санкций достаточно серьёзно. С другой стороны, Китай продаёт свою продукцию и Украине, и Европе. А это продукция двойного назначения, и она по нам бьёт.

Северная Корея этого не делает, Иран этого не делает. Про Китай столь однозначно этого сказать нельзя. Хотя, он движется к минимизации своего такого взаимодействия», – сказала Геворгян.

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English version :: Читать на английском Востоковед: Китай нельзя назвать настоящим союзником России

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