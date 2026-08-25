Вот это «незалежность»: Подсчёт голосов хотят перенести из ЦИК Украины на Запад
Украина должна расположить дублирующие сервера, обеспечивающие подсчёт голосов на выборах, в странах западного блока.
Об этом на канале «Alpha media» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Нам требуется расположение на Западе дублирующих серверов «Дии», на которые сходятся данные голосования на Украине. Сообщаю: на каких бы бумажках вы не писали свои отметки, уже давно все равно это считается в электронном виде.
Просто сервер, находящийся в ЦВК, находится, скажем так, под угрозой фальсификации. Где сервер стоит, тот и конкурирует. Мы знаем, сколько скандалов до этого было», – сказал Гайдай.
По его мнению, страны Запада должны контролировать всю политическую жизнь Украины, и давать «добро» на результаты выборов.
«Поэтому сервера дублирующие надо расположить у наших союзников: в Вашингтоне, в Лондоне, в Таллине, в Варшаве, в Брюсселе.
Чтобы даже при том, что российские хакеры куда-то залезут, был дублирующий сервера, и при совпадении всех результатов, международное сообщество говорит: подтверждаем, результат вот такой.
Вот за этим надо идти за помощью к нашим союзникам», – расписался в полной импотенции «державы 404» Гайдай.
English version :: Читать на английском Вот это «незалежность»: Подсчёт голосов хотят перенести из ЦИК Украины на Запад