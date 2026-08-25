Вот это «незалежность»: Подсчёт голосов хотят перенести из ЦИК Украины на Запад

Вадим Москаленко.  
25.08.2026 12:36
  (Мск) , Киев
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Выборы, Колониальная демократия, Политика, Украина


Украина должна расположить дублирующие сервера, обеспечивающие подсчёт голосов на выборах, в странах западного блока.

Об этом на канале «Alpha media» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Нам требуется расположение на Западе дублирующих серверов «Дии», на которые сходятся данные голосования на Украине. Сообщаю: на каких бы бумажках вы не писали свои отметки, уже давно все равно это считается в электронном виде.

Просто сервер, находящийся в ЦВК, находится, скажем так, под угрозой фальсификации. Где сервер стоит, тот и конкурирует. Мы знаем, сколько скандалов до этого было», – сказал Гайдай.

По его мнению, страны Запада должны контролировать всю политическую жизнь Украины, и давать «добро» на результаты выборов.

«Поэтому сервера дублирующие надо расположить у наших союзников: в Вашингтоне, в Лондоне, в Таллине, в Варшаве, в Брюсселе.

Чтобы даже при том, что российские хакеры куда-то залезут, был дублирующий сервера, и при совпадении всех результатов, международное сообщество говорит: подтверждаем, результат вот такой.

Вот за этим надо идти за помощью к нашим союзникам», – расписался в полной импотенции «державы 404» Гайдай.

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