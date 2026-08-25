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Украина должна расположить дублирующие сервера, обеспечивающие подсчёт голосов на выборах, в странах западного блока.

Об этом на канале «Alpha media» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам требуется расположение на Западе дублирующих серверов «Дии», на которые сходятся данные голосования на Украине. Сообщаю: на каких бы бумажках вы не писали свои отметки, уже давно все равно это считается в электронном виде. Просто сервер, находящийся в ЦВК, находится, скажем так, под угрозой фальсификации. Где сервер стоит, тот и конкурирует. Мы знаем, сколько скандалов до этого было», – сказал Гайдай.

По его мнению, страны Запада должны контролировать всю политическую жизнь Украины, и давать «добро» на результаты выборов.