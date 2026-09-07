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Крым вошел в осенне-зимний сезон с энергодефицитом и нехваткой топлива: заявленного бензина по 100 рублей за литр поступает мало, а «коммерческий» по 250 рублей не каждому по карману.

С 26 июня в регионе действует режим ЧС техногенного характера, вызванный атаками БПЛА по объектам энергетики и критической инфраструктуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поначалу страдал только север Крыма: Армянск и Красноперекопск с прилегающими районами провели без электроэнергии около двух недель. В июле аналогичная картина сложилась на Южном берегу, который все предыдущие годы СВО практически не ощущал «дыхания войны» так близко.

Враг повредил не только трансформаторные подстанции, но и магистральные газопроводы, по которым топливо подаётся на две парогазовые ТЭС — Таврическую и Балаклавскую. Их установленная мощность позволяет генерировать порядка 900–940 МВт при пиковой потребности региона в 1,7 ГВт.

Выручил энергомост — проложенный в 2015 году по дну Керченского пролива кабель, по которому из кубанской энергосистемы поступает около 660 МВт с возможностью разгона до 800 МВт. На них, по сути, последние месяцы держится энергосистема Крыма, пока идёт ремонт сетей и передающих узлов: их нужно не просто отремонтировать, но и защитить от повторных атак БПЛА — иначе завезённое оборудование попадёт под новые удары, как уже было в Гурзуфе.

Пока идут работы, электричество подаётся с перерывами. На побережье: с 06:00 до 20:00 свет есть в крупных населённых пунктах, с 20:00 до 06:00 — в небольших сёлах. В ряде пунктов электричество дают на несколько часов днём и ночью. Главная проблема — успеть за это время решить хозяйственные задачи, особенно без графика. Больше везёт тем, кто на одной линии с важными объектами: отключить отдельный дом технически невозможно, и соседям остаётся лишь завидовать.

В сёлах центрального Крыма ситуация хуже. Вместе со светом исчезает вода, а подача возобновляется несинхронно. Жителям запретили использовать централизованный водовод для полива, а для подъёма из скважин нужно электричество.

С холодами без света не работают газовые котлы — за циркуляцию воды отвечает сетевой мотор. Перейти на автономные источники по силам не всем: бензиновый генератор стоит около 50 тыс. рублей, газовый — 500 тыс. При этом бензин для генератора приходится покупать по «коммерческой» цене — дотационный в канистры не наливают. В итоге 4–5 часов работы обходятся в 1 тыс. рублей.

В Севастополе с середины августа действует программа компенсации до 50% расходов на автономные источники энергии для частных домов (мощностью до 5 кВт). Многоквартирный дом тоже может перейти на автономное снабжение — это выгоднее при установке газового генератора.

В Крыму льготные кредиты под 5% предусмотрели только для бизнеса. Многие переделывают бензиновые генераторы на газ, чтобы сократить расходы. При нынешней стоимости бензина любое производство уйдёт в минус, а цены в крымских магазинах пугают даже москвичей.

С началом учебного года появилась еще одна проблема. Учебный процесс хотели сделать гибридным — пару дней очно, остальное онлайн, чтобы не перегружать сеть.

Однако без стабильной подачи электроэнергии запланировать урок на определенное время нельзя. В итоге школьники будут ходить на занятия, но для экономии топлива несколько школ объединят в одну. Пока в этом нет большой необходимости, но как только потребление электроэнергии вырастет, школы будут уплотнять.