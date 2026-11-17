Вражеский аналитик: «Русские не сгибаются и не отказываютcя от максималистских требований»
Различия в подходах к переговорам с Россией у США и Европы может быть игрой в «злого» и «доброго полицейского», однако есть риск, что Вашингтон в итоге согласится на сделку с русскими без учета интересов Украины и европейцев.
Об этом в эфире каналаFRANCE 24 заявил директор программ по Европе, России и Евразии в Королевском институте международных отношений (Chatham House, нежелательная организация в РФ) Грегуар Рус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Британец считает, что США могли бы давить на Москву и «постепенно сокращать» требования России – «но я не уверен, что это – часть американской стратегии».
Он считает, что «у европейцев не остается особого выбора, кроме как усилить давление на русских, которые, кстати, сделали все возможное, чтобы не отказываться от своих максималистских требований».
«Если вы посмотрите, их требования на данный момент не очень далеки от требований, которые они отправили в Госдепартамент США 21 декабря менее чем за три месяца до вторжения», – обратил внимание Рус.
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