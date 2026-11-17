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Различия в подходах к переговорам с Россией у США и Европы может быть игрой в «злого» и «доброго полицейского», однако есть риск, что Вашингтон в итоге согласится на сделку с русскими без учета интересов Украины и европейцев.

Об этом в эфире каналаFRANCE 24 заявил директор программ по Европе, России и Евразии в Королевском институте международных отношений (Chatham House, нежелательная организация в РФ) Грегуар Рус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Британец считает, что США могли бы давить на Москву и «постепенно сокращать» требования России – «но я не уверен, что это – часть американской стратегии».

Он считает, что «у европейцев не остается особого выбора, кроме как усилить давление на русских, которые, кстати, сделали все возможное, чтобы не отказываться от своих максималистских требований».