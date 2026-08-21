Вражеский эксперт: Россия вышла на рекордную продажу нефти – несмотря на санкции и удары ВСУ
Западные СМИ вбрасывают «дутые и скандальные» цифры потерь российской нефтепереработки от атак украинских дронов.
Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью иноагенту, бывшему главреду либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тут начинается всякая хитрая арифметика. В прошлом году вышла компания, которая сказала, что Украина вывела из строя 38% российской переработки. Цифра, всех сильно испугавшая.
На практике выяснилось, что это было около 6-7%.
Дальше – вопрос, как считать. Номинальная мощность всех этих заводов – более 7 млн баррелей в день. Реально – 5,3 млн баррелей.
Можно бы было насчитать эти 38%, если предположить, что каждый атакованный завод остановился полностью, а это было не так. Как правило, останавливалась одна из установок», – сказал Вакуленко.
По его словам, минимальный объем переработки в начале июля составлял 3,3 млнбаррелей, но НПЗ быстро восстановились. При этом российский экспорт нефти не сократился, а наоборот, достиг рекордных объемов.
«На экспорт нефти эти атаки в общем особенного воздействия оказать не смогли. Как видим, порты умудряются себя латать, и прокачка нефти идет. Хотя атаки на танкеры в Черном море есть, но отгрузки идут. Как-то Россия умудряется экспортировать даже рекордные объемы нефти. В этом плане валюта поступает», – сказал Вакуленко.
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