Западные СМИ вбрасывают «дутые и скандальные» цифры потерь российской нефтепереработки от атак украинских дронов.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью иноагенту, бывшему главреду либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут начинается всякая хитрая арифметика. В прошлом году вышла компания, которая сказала, что Украина вывела из строя 38% российской переработки. Цифра, всех сильно испугавшая.

На практике выяснилось, что это было около 6-7%.

Дальше – вопрос, как считать. Номинальная мощность всех этих заводов – более 7 млн баррелей в день. Реально – 5,3 млн баррелей.

Можно бы было насчитать эти 38%, если предположить, что каждый атакованный завод остановился полностью, а это было не так. Как правило, останавливалась одна из установок», – сказал Вакуленко.