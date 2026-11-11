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Компания-создатель ChatGPT OpenAI «решительно поддерживает Украину».

Об этом глава отдела политики национальной безопасности OpenAI, бывшая замминистра обороны США Саша Бейкер заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лесусом), позвонившим от имени главы внешней разведки Украины Рустема Умерова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина как в военной сфере, так и в других областях. Думаю, мы можем многое сделать вместе в рамках партнерства как через министерство цифровой трансформации, так и напрямую через офис президента. Это станет важным показательным примером и принесет пользу Украине, укрепив ее в сфере киберобороны, учитывая, что вы долгое время находитесь под постоянными кибератаками со стороны России», – сказала Бейкер.

Она уточнила, что OpenAI сотрудничает также с американским министерством войны и рассматривает украинский проект как пилотный.

С украинским минобороны компания начала сотрудничать при министре Михаиле Федорове. Такая активность, по ее словам, привела к тому, что известный бизнесмен Илон Маск относится к OpenAI «без симпатии».

Подчиненная Бейкер Кэролайн Зир заверила, что ее «мысли с украинским народом и ВСУ, которые подвергаются невыносимым атакам», и рассказала как OpenAI предоставляет Украине доступ к аппаратным моделям и кибер ключам, которые «осложнят для русских попытки скомпрометировать ChatGPT».

Также сотрудники работают над тем, чтобы модели лучше владели украинским языком.

Отвечающий за нацбезопасность в Европе Бен Крэмптон выразил стремление принести Украине максимальную пользу.

«Безусловно, мы стремимся к максимально глубокому сотрудничеству с Украиной, однако для этого необходимо пройти определенный путь. Достичь желаемого уровня взаимодействия сразу может быть непросто. Многие руководители компании не хотели бы, чтобы наши технологии использовались в наступательных военных операциях. Наша задача – объяснить им, что в определенных ситуациях грань межу наступлением и обороной может быть весьма условной», – сказал Крэмптон.

Прощаясь с «Умеровым» он проскандировал нацистское приветствие «Слава Украине!».