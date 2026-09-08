Вся Украина была на стороне молодого человека, скакавшего на перевёрнутом авто ТЦК во время «бунта» в июле во Львове, но когда зрелище себя исчерпало, о нём все забыли.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил инструктор ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ТЦК, Львов, и там парнишка один прыгнул на машину, прыгал так яро, крича. По-честному, такого поведения хотела вся страна! Такого поведения с ТЦК. У меня так получилось, что есть знакомая знакомых, он со мной связывался, этот парнишка, сидя в СИЗО. Его закрыли в СИЗО, ему сейчас светит 10 лет! Никто не довёл до конца этого парнишку, понимая все расклады, как он себя вёл. Он вёл себя смело. По-честному, он вёл себя смело, достойно, по-мужски. Пускай он малой, но так хотел бы любой крутой мужик у нас в Украине встать и попрыгать на машине ТЦК, но этого не сделал. Это сделал парнишка какой-то, который позволил себе это сделать», – отметил он.