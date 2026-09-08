«Все про него забыли»: скакавшему на машине ТЦК молодому львовянину светит 10 лет
Вся Украина была на стороне молодого человека, скакавшего на перевёрнутом авто ТЦК во время «бунта» в июле во Львове, но когда зрелище себя исчерпало, о нём все забыли.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил инструктор ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ТЦК, Львов, и там парнишка один прыгнул на машину, прыгал так яро, крича. По-честному, такого поведения хотела вся страна! Такого поведения с ТЦК. У меня так получилось, что есть знакомая знакомых, он со мной связывался, этот парнишка, сидя в СИЗО. Его закрыли в СИЗО, ему сейчас светит 10 лет!
Никто не довёл до конца этого парнишку, понимая все расклады, как он себя вёл. Он вёл себя смело. По-честному, он вёл себя смело, достойно, по-мужски. Пускай он малой, но так хотел бы любой крутой мужик у нас в Украине встать и попрыгать на машине ТЦК, но этого не сделал. Это сделал парнишка какой-то, который позволил себе это сделать», – отметил он.
«Все похлопали, всем было классно в этот момент. Бах – напились, там, я не знаю, класс, мы выиграли. На следующий день его приехали, забрали ТЦК. И вот сейчас он сидит в СИЗО и не может никак выйти оттуда, потому что его будут судить. И все про него забыли», – рассказал типичную для постмайданной Украины историю Чёрный.
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