«Все про него забыли»: скакавшему на машине ТЦК молодому львовянину светит 10 лет

Вадим Москаленко.  
08.09.2026 23:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1153
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Вся Украина была на стороне молодого человека, скакавшего на перевёрнутом авто ТЦК во время «бунта» в июле во Львове, но когда зрелище себя исчерпало, о нём все забыли.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил инструктор ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся Украина была на стороне молодого человека, скакавшего на перевёрнутом авто ТЦК во время...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«ТЦК, Львов, и там парнишка один прыгнул на машину, прыгал так яро, крича. По-честному, такого поведения хотела вся страна! Такого поведения с ТЦК. У меня так получилось, что есть знакомая знакомых, он со мной связывался, этот парнишка, сидя в СИЗО. Его закрыли в СИЗО, ему сейчас светит 10 лет!

Никто не довёл до конца этого парнишку, понимая все расклады, как он себя вёл. Он вёл себя смело. По-честному, он вёл себя смело, достойно, по-мужски. Пускай он малой, но так хотел бы любой крутой мужик у нас в Украине встать и попрыгать на машине ТЦК, но этого не сделал. Это сделал парнишка какой-то, который позволил себе это сделать», – отметил он.

«Все похлопали, всем было классно в этот момент. Бах – напились, там, я не знаю, класс, мы выиграли. На следующий день его приехали, забрали ТЦК. И вот сейчас он сидит в СИЗО и не может никак выйти оттуда, потому что его будут судить. И все про него забыли», – рассказал типичную для постмайданной Украины историю Чёрный.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Все про него забыли»: скакавшему на машине ТЦК молодому львовянину светит 10 лет

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора