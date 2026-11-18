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Руководством России до сих пор не принято решение об уничтожении киевских мостов через Днепр.

Об этом Алексей Чадаев, глава предприятия, производящего боевые дроны для СВО, заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что наши все еще морально не готовы рушить эти мосты. Все еще надеются напугать. Все еще нет решимости действительно обвалить их в Днепр. Отчасти, может, из гуманитарных соображений. Все-таки, жизнь города будет адищем, если до этого дойдет… Если б наши постарались чуть-чуть сконцентрироваться, уже бы не было ни Южного моста, ни Северного, а мост Патона и так на ладан дышит», – сказал Чадаев.

По его словам, основная военная стратегия России направлена на удорожание войны для западных спонсоров Украины.

Поэтому наносятся системные удары по портам Одессы, уничтожена металлургия, системно выбивается энергетика.