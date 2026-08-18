Всё как на Украине: Из школьных учебников Черногории вымарали упоминания о сербах, когда-то создавших эту страну

Алексей Топоров.  
18.08.2026 13:05
  (Мск) , Белград
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Балканы, Политика, Сепаратизм, Сербия, Черногория


Самостийные власти Черногории исключили из использующегося в начальной школе учебника любые упоминания о сербах – ни как о составной части населения, ни как о национальном меньшинстве.

На это обратил внимание экс-депутат черногорской Скупщины Владимир Добричанин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самостийные власти Черногории исключили из использующегося в начальной школе учебника любые упоминания о сербах...

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«Проще говоря, нас больше нет. Так где же мы? Неужели нам, по их мнению, суждено исчезнуть? Что ж, мы исчезли из учебников. Исчезнем ли мы также из сознания наших самых юных учеников?»- комментирует политик.

Он отметил, что, по меньшей мере, 30 процентов учащихся в Черногории считают себя сербами, но в школах им сейчас внушают, что сербов вообще не существует.

Добричанин требует пресечь «историческую и социальную фальсификацию» и остановить «опасную антисербскую шизофрению» в системе образования.

«Я призываю родителей, чтобы их дети пропустили этот урок и публично заявили об этом своим учителям и преподавателям, а учителям и преподавателям – придерживаться исторической правды и ничего больше. Научите своих детей знать, кто они и что они собой представляют», – призвал Добричанин.

Черногория – исторически была одним из сербских княжеств, добившихся независимости, в то время как вся остальная сербская территория была под властью османов. Черногорские господари всегда называли себя сербами и союзничали с Россией: были частыми гостями при дворах русских государей, получали от них финансовую, военную и духовно-культурную поддержку. Черногорские корабелы обучали петровских штурманов.

Черногория, поддерживая русских, в 1905 году объявила войну Японии.

Однако после распада Югославии для Сербии Черногория превратилась в собственную «Украину»: отделившуюся под предлогом евроинтеграции и затащенную верхушкой в НАТО, где введен свой искусственный – чуть отличающийся от сербского язык и начался процесс создания собственной раскольнической Церкви с гонениями на Сербскую.

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English version :: Читать на английском Всё как на Украине: Из школьных учебников Черногории вымарали упоминания о сербах, когда-то создавших эту страну

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