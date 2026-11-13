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Встреча американских и российских переговорщиков в Абу-Даби, где основной темой была якобы Украина, на самом деле является «разведкой боем» – накануне важнейшего саммита в Китае, где могут встретиться три мировых лидера.

Об этом в эфире видеоблога книжного центра «Делиб» заявил советский дипломат Вячеслав Матузов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встреча в Абу-Даби — это, на мой взгляд, разведка боем. И речь идёт не столько об Украине, хотя украинская тема там присутствует. Всё-таки сейчас происходит предварительное согласование американо-российских позиций по Украине и Ближнему Востоку, а также подготовка к встрече в Китае. Для меня абсолютно очевидно, что судьбы мировой политики будут определять не Абу-Даби, не Париж и не Лондон, а Китай, Россия и Соединённые Штаты Америки. Именно там должна состояться такая встреча», – заявил Матузов.

Дипломат также уверен, что России нужно действовать намного жестче, как это полагается глобальной державе:

«Относиться к этому с таких позиций, что мы заняты на Украине, нам некогда, у нас там дела, – мы не на Украине заняты, это отвлекающий маневр. Мы – глобальная держава, под нашими ногами земной шар… Россия должна глобально себя вести. Трамп, Си Цзиньпин, Россия, ведут переговоры о том, как выстраивать новую модель мировой политики. Не региональной, не ближневосточной, не украинской, не европейской. Почему европейцев выкинули из этого? Потому что они мешаются. Это звено никому не нужное».

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