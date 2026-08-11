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Запад оттягивает неизбежное, предоставляя находящейся в отчаянном положении Украине все больше помощи, и лишь продлевая войну и страдания

Об этом профессор истории в университете Аризоны Дэвид Гиббс заявил в интервью журналистке Елене Петровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что произойдет, если возникнет кризис, при котором украинская армия просто начнет трещать по швам и разваливаться? Я предполагаю, что в ближайшие месяцы это вполне возможно. Армии ломаются спустя определенное время. Уже появляются первые признаки этого», – сказал Гиббс.

Среди таких признаков американец назвал сопротивление украинцев мобилизации.