ВСУ сломаются в ближайшие месяцы вместе с американской гегемонией – профессор из Аризоны
Запад оттягивает неизбежное, предоставляя находящейся в отчаянном положении Украине все больше помощи, и лишь продлевая войну и страдания
Об этом профессор истории в университете Аризоны Дэвид Гиббс заявил в интервью журналистке Елене Петровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что произойдет, если возникнет кризис, при котором украинская армия просто начнет трещать по швам и разваливаться? Я предполагаю, что в ближайшие месяцы это вполне возможно. Армии ломаются спустя определенное время. Уже появляются первые признаки этого», – сказал Гиббс.
Среди таких признаков американец назвал сопротивление украинцев мобилизации.
«Это поражение не только для Украины, но и решающее поражение для НАТО, а значит, и для США. Ведь НАТО – это американское детище. Это нанесет удар по американской гегемонии в НАТО и всей системе альянсов США, от которого, как мне кажется, они уже не оправятся», – сказал Гиббс.
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