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Находящийся вечно «под кайфом» наркоман Зеленский совсем заигрался со своими «потужными» инициативами.

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в Павлограде удары – один большой супермаркет выбили, второй супермаркет, разбиты все заправки. Попасть на заправку вообще нереально. А заправки сейчас нужны в силу того, что – в армии соляры абсолютно нет! Дизельного топлива абсолютно нет! Мы сейчас заправляемся все за свои деньги. И то, чтобы заправиться, ещё надо как-то угадать. Уже пытаешься находить у каких-то ребят, может кто-то где-то продаёт, у них лишнее. Вот такая ситуация», – жаловался Чёрный.

В свалившихся на голову бедах он винит Зеленского с его «потужными» решениями.

«Вот это по поводу, что мы будем кошмарить их небо ассиметрично – это всё заявления президента. Мне кажется, он настолько уже заигрался, с ума уже сходит. Постоянно эти заявления. Особенно, я себе сохранял.., он говорил про 1 сентября и детей. Посмотрите на его глаза, на его поведение, и как его аж запирает! Такое чувство, что он под таким кайфом. Он там стоит – и аж так его вот это. Я думаю – что это с президентом происходит?», – поделился впечатлениями ВСУшник.

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