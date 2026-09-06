ВСУшник из Павлограда: «Спасибо Зеленскому – топлива для армии нет, заправки разбиты»

Вадим Москаленко.  
06.09.2026 21:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 621
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Находящийся вечно «под кайфом» наркоман Зеленский совсем заигрался со своими «потужными» инициативами.

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Находящийся вечно «под кайфом» наркоман Зеленский совсем заигрался со своими «потужными» инициативами. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас в Павлограде удары – один большой супермаркет выбили, второй супермаркет, разбиты все заправки. Попасть на заправку вообще нереально. А заправки сейчас нужны в силу того, что – в армии соляры абсолютно нет! Дизельного топлива абсолютно нет!

Мы сейчас заправляемся все за свои деньги. И то, чтобы заправиться, ещё надо как-то угадать. Уже пытаешься находить у каких-то ребят, может кто-то где-то продаёт, у них лишнее. Вот такая ситуация», – жаловался Чёрный.

В свалившихся на голову бедах он винит Зеленского с его «потужными» решениями.

«Вот это по поводу, что мы будем кошмарить их небо ассиметрично – это всё заявления президента. Мне кажется, он настолько уже заигрался, с ума уже сходит. Постоянно эти заявления.

Особенно, я себе сохранял.., он говорил про 1 сентября и детей. Посмотрите на его глаза, на его поведение, и как его аж запирает! Такое чувство, что он под таким кайфом. Он там стоит – и аж так его вот это. Я думаю – что это с президентом происходит?», – поделился впечатлениями ВСУшник.

Читайте также: «Зеленский – кокаиновый наркоман» – американский телеведущий.

Метки: ,

English version :: Читать на английском ВСУшник из Павлограда: «Спасибо Зеленскому – топлива для армии нет, заправки разбиты»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора