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На Украине, в принципе, все уже осознали, что оставшуюся под контролем режима территорию Донбасса не удержать.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила изгнанная из Зе-фракции депутат ВР Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат в очередной раз повторила, что, по словам военных, с которыми она общается, «Донбасс сдают».

«Сначала все самые сильные подразделения были выведены с Донбасса, а потом их, когда были потеряны одни из ключевых позиций, вернули назад отбивать их. И ребята даже очень многие говорили, что поскольку собрали воедино всех националистов, штурмовиков и так далее, каждый это по-своему назовёт… Ребята мне задавали вопрос: «Нас что, туда в утиль отправили, или как это нам понимать? Неужели нас не хотят видеть на улицах Киева? Или неужели нас боятся видеть на улицах Киева?». Вот это было мне сказано обычными военными. Поэтому, учитывая то, что происходит сейчас на остатках Донбасса, да, мы его и так сдаём. Просто это делается официально красиво», – сказала депутат.

Она добавила, что демонстрируется картина «медленной потери» Донбасса.