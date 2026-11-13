Бывший президент Сербии Александр Вучич был готов разорвать все связи с Россией еще в 2017 году, сразу после своего избрания.

Об этом руководитель отдела балканских исследований Института стран СНГ Павел Бушуев рассказал каналу «Книжный центр Delib», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я помню, в 2017 году Вучич, только-только избранный президентом, пришел на факультет безопасности Белградского университета и выступил с лекцией. Мне удалось получить нарезки его выступления, один эпизод меня буквально поразил. Когда его спросили: почему бы нам не разорвать отношения с Россией, потому что они мешают на нашем европейском пути. Он им сказал: ребята, я бы сам с удовольствием хоть завтра вступил бы в НАТО и отказался от России. Проблема в том, что от 78 до 82% выступают за сотрудничество с Россией. «Такой мой шаг создаст трещину в обществе, которая разделит его на десятилетия, если вообще не приведет к расколу», – рассказал Бушуев.

Он считает, что новые власти Сербии, пришедшие на волне протестов, будут гораздо больше связаны общественным мнением, чем Вучич. И хотя процент симпатиков России в сербском обществе незначительно снизился, отношения с православной Москвой – это «один из китов, на которых стоит сербское национальное самосознание».