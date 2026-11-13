Вучич сильно хотел в НАТО, но сильнее боялся сербов

Елена Острякова.  
13.11.2026 21:38
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал


Бывший президент Сербии Александр Вучич был готов разорвать все связи с Россией еще в 2017 году, сразу после своего избрания.

Об этом руководитель отдела балканских исследований Института стран СНГ Павел Бушуев рассказал каналу «Книжный центр Delib», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший президент Сербии Александр Вучич был готов разорвать все связи с Россией еще в...

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«Насколько я помню, в 2017 году Вучич, только-только избранный президентом, пришел на факультет безопасности Белградского университета и выступил с лекцией. Мне удалось получить нарезки его выступления, один эпизод меня буквально поразил. Когда его спросили: почему бы нам не разорвать отношения с Россией, потому что они мешают на нашем европейском пути.

Он им сказал: ребята, я бы сам с удовольствием хоть завтра вступил бы в НАТО и отказался от России. Проблема в том, что от 78 до 82% выступают за сотрудничество с Россией. «Такой мой шаг создаст трещину в обществе, которая разделит его на десятилетия, если вообще не приведет к расколу», – рассказал Бушуев.

Он считает, что новые власти Сербии, пришедшие на волне протестов, будут гораздо больше связаны общественным мнением, чем Вучич. И хотя процент симпатиков России в сербском обществе незначительно снизился, отношения с православной Москвой – это «один из китов, на которых стоит сербское национальное самосознание».

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English version :: Читать на английском Вучич сильно хотел в НАТО, но сильнее боялся сербов

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