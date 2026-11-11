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Поддерживавшийся Брюсселем и победивший на выборах в Сербии «Студенческий список» начал репрессии.

Об этом на пресс-конференции в Белграде заявил экс-президент Сербии Александр Вучич, чья партия проиграла и осталась единственной представленной в парламенте оппозиционной силой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич посетовал, что «студенты» ещё до формирования правительства и начали массовое преследование политических оппонентов, полицейских, бизнесменов, журналистов.

«Их инструменты власти – это террор, избиения, преследования, травля, использование прокуроров в своих целях», – заявил экс-президент.

Политик уделил значительную часть конференции ситуации в СМИ – в частности, событиям вокруг государственного Радио и телевидения Сербии, а также репрессивным мерам, принятым в отношении телеканала «Информер», о которых уже сообщал «ПолитНавигатор».

Вучич раскритиковал журналистов, которые прежде поддерживали оппозицию, настаивали на свободе СМИ, но теперь хранят молчание по поводу давления, с которым сталкиваются их коллеги.

Отвечая на вопрос о том, выдвинет ли его партия своего кандидата на предстоящих президентских выборах, Вучич заявил, что, по его личному мнению, нынешние обстоятельства не создают условий для нормальной предвыборной борьбы. А участие в этих выборах наоборот бы легализовало репрессивную модель, устанавливающуюся при новой власти.

Говоря о предстоящем 17 ноября первом заседании нового парламента Сербии, Вучич отметил, что победивший «Студенческий список» не заинтересован в скорейшем создании правительства, поскольку он уже де-факто обладает властью, не неся при этом никакой политической ответственности.

«К управлению государством пришли безответственные и несерьезные люди, которые постепенно разрывают его на части – шаг за шагом кромсают и предают огню», – заявил он.

Отвечая на вопрос об угрозах его ареста, Александр Вучич заверил, что не будет бежать из Сербии.

«Кто-то где-то украл деньги – «Арестовать Вучича!». Повторю еще раз: у меня нет с этим проблем. Я здесь, никуда не уезжаю, и я одержу над ними верх, даже находясь в тюрьме», – заявил он.

Вучич заверил, что продолжит поддерживать всех, кто подвергается политическому давлению, и подчеркнул, что не намерен уходить из общественной жизни.