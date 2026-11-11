Вучич жалуется на разгром спонсоров, но клянётся в верности Брюсселю. Россию не упомянул ни разу
Победа «Студенческого списка» внесла неопределенность в экономику Сербии.
Об этом на пресс-конференции в Белграде заявил экс-президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В качестве одного из наиболее серьёзных признаков ухудшения ситуации он привёл проблемы с наличными средствами для выплаты пенсий. Хотя в бюджете имеется достаточно денег.
«Кто-то намеренно спровоцировал нестабильность», – заявил Вучич.
Одной из причин он считает историю с закрытием «Алта банка».
«Из-за нестабильности и неопределённости, возникших в стране, а также из-за страха, побудившего людей в огромных количествах скупать евро, мы оказались в ситуации, когда наличных денег не хватало даже на один день», – сказал Вучич.
Он обвинил представителей «Студенческого списка» в том, что они давят на бизнес, поддерживавший прошлую власть.
Среди упомянутых Вучичем бизнесменов – Стоян Вуйко и Иван Бошняк – руководители компании Millennium Team, которая на месте легендарного отеля «Югославия» в Белграде, на берегу Дуная, сооружает два небоскрёба и роскошный отель международной сети Ritz-Carlton.
10 ноября Министерство строительства отказало компании в разрешении на продолжение работ, в тот же день появилась информация, что выписаны ордеры на арест Вуйко и Бошняка.
После общественного резонанса бизнесменов лишь вызвали на допрос в прокуратуру и через несколько часов отпустили.
Вучич заявил, что это ставит под угрозу тысячи рабочих мест и подрывает доверие инвесторов.
Он также выступил с особым предостережением в ответ на критику по поводу экономического сотрудничества Сербии с Китаем, включая деятельность шахт в Боре и соглашение о свободной торговле между двумя странами.
«Они развернули масштабнейшую кампанию против Китайской Народной Республики. Прошу вас, предостерегаю вас – не делайте этого. Вы рубите сук, на котором мы сидим», – сказал экс-президент.
По его словам, китайская продукция дает гражданам Сербии доступ к товарам по более низким ценам, а соглашение о свободной торговле с Пекином открывает для сербских производителей возможности экспорта на обширный китайский рынок.
При всём этом экс-президент не удержался от повторения присяги в верности Брюсселю, которую не раз озвучивал ранее, и которая не спасла его от поражения на выборах.
«Я поддерживаю европейский путь Сербии. Я буду поддерживать вас на этом пути – независимо от того, важно ли это для вас или нет. Для граждан Сербии это важно. Я буду поддерживать вас в деле защиты наших национальных интересов», – сказал он, обращаясь к новым властям Сербии.
Россию на протяжении почти двух часов пресс-конференции Александр Вучич не упомянул ни разу.
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