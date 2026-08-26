«Вы должны соблюдать наши правила»: МИД Польши двулично грозит закрыть Украине путь в ЕС

Игорь Шкапа.  
26.08.2026 13:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 18
 
Политика, Польша, Украина


Польша передала Украине список имен, героизация которых недопустима для Варшавы.

Об этом в эфире польского англоязычного канала TVP World заявила руководитель политического кабинета министра иностранных дел Польши Агнешка Хоманьска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша передала Украине список имен, героизация которых недопустима для Варшавы. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В эфире подняли тему анонсированного на Украине пантеона в честь националистов, причастных к Волынской резне.

«Да, мы знаем о нем. Не нам выбирать героев от имени украинцев, и об этом говорил наш президент, когда занимал пост главного историка Польши. Но украинцам следует учитывать, что для нас, как для соседей, является разумным, и они это понимают. Им был передан список имен тех, кто совершенно неприемлем для Польши и польского общества. Думаю, обеим сторонам разумнее не разжигать конфликт», – сказала представитель МИД Польши.

У нее поинтересовались, насколько реальны звучавшие ранее из Варшавы угрозы, что, если Украина продолжит героизацию бандеровцев, то Польша закроет ей путь в ЕС.

«Опять же, нужно иметь на руках козыри. Но, безусловно, когда вступаешь в какой-либо клуб, нужно соблюдать его правила, а не наоборот. Поэтому, если вы хотите попасть в ЕС, нужно с пониманием относиться к определенным вопросам повестки дня. Мы в Польше и в ЕС не занимаемся героизацией национализма и геноцида, и Украина должна это понимать и придерживаться этих принципов», – заявила Хоманьска.

Как известно, одной из причин начала российской СВО является героизация гитлеровских коллаборационистов на Украине.

«Хорошо, что поляки так критикуют бандеровщину. Но опять-таки отмечаю: Варшава закрыла бы глаза на военные преступления украинских нацистов, если бы они убивали только русских и евреев, а вот убийство поляков она простить не может», – объясняет политолог Владимир Корнилов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Вы должны соблюдать наши правила»: МИД Польши двулично грозит закрыть Украине путь в ЕС

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора