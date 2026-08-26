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Польша передала Украине список имен, героизация которых недопустима для Варшавы.

Об этом в эфире польского англоязычного канала TVP World заявила руководитель политического кабинета министра иностранных дел Польши Агнешка Хоманьска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли тему анонсированного на Украине пантеона в честь националистов, причастных к Волынской резне.

«Да, мы знаем о нем. Не нам выбирать героев от имени украинцев, и об этом говорил наш президент, когда занимал пост главного историка Польши. Но украинцам следует учитывать, что для нас, как для соседей, является разумным, и они это понимают. Им был передан список имен тех, кто совершенно неприемлем для Польши и польского общества. Думаю, обеим сторонам разумнее не разжигать конфликт», – сказала представитель МИД Польши.

У нее поинтересовались, насколько реальны звучавшие ранее из Варшавы угрозы, что, если Украина продолжит героизацию бандеровцев, то Польша закроет ей путь в ЕС.

«Опять же, нужно иметь на руках козыри. Но, безусловно, когда вступаешь в какой-либо клуб, нужно соблюдать его правила, а не наоборот. Поэтому, если вы хотите попасть в ЕС, нужно с пониманием относиться к определенным вопросам повестки дня. Мы в Польше и в ЕС не занимаемся героизацией национализма и геноцида, и Украина должна это понимать и придерживаться этих принципов», – заявила Хоманьска.

Как известно, одной из причин начала российской СВО является героизация гитлеровских коллаборационистов на Украине.