«Выбрать место – и вдарить»: надо повторить Халхин-Гол или остров Даманский с Западом – дипломат

Анатолий Лапин.  
25.08.2026 16:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия должна провести ограниченную операцию на Западе, чтобы вразумить противника и предотвратить еще большую эскалацию.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна провести ограниченную операцию на Западе, чтобы вразумить противника и предотвратить еще большую...

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«Надо выбрать правильно место, время, я бы сказал, «жертву» для того, чтобы не было ненужных по своему масштабу ответных действий. Вот в этом плане даже историю посмотреть – точечные какие-то, ведь примеры были нашей силовой акции.

Вот, на Дальнем Востоке перед Второй Мировой войной озеро Хасан, Халхин-Гол, остров Даманский. Не так часто, но такие аналоги есть…», – отметил он.

«То есть это оздоравливает ситуацию в целом. И я думаю, что мы вплотную подошли к тому, когда надо добавлять к предупреждениям реализацию этого предупреждения, но в очень определённых скобках, какое-то замкнутое пространство, чтоб оно не взорвалось, а чтобы было фиксировано и дисциплинировало», – заявил Бакланов.

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English version :: Читать на английском «Выбрать место – и вдарить»: надо повторить Халхин-Гол или остров Даманский с Западом – дипломат

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