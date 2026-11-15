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Для России пришло время менять социально-экономическую модель.

Об этом в беседе с видеоблогером Андреем Третьяковым заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке, равзедчик-нелегал, а ныне профессор МГИМО Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо менять и социально-экономическую модель. Она уже больше не соответствует задачам. Нам нужно иметь социально-экономическую модель, дающую быстрый и высокотехнологичный рост. А у нас до сих пор с 90-х осталась рентная модель. Именно поэтому у нас все трудности, в том числе и в наполнении экономики деньгами и так далее», – сказал Безруков.

По его словам, России необходима индустриальная политика со стратегическим планированием.

«Это значит, что надо вернуться к систематическому планированию развития отраслей промышленности, потому что идёт новый технологический цикл, внедряются новые технологии. Государство должно быть там активным, а не просто пассивным зрителем… Это надо менять, вкладывать в создание среднего класса через индустриальную политику, создание большой группы людей с хорошими зарплатами из-за того, что у них высокие компетенции. Это всё надо делать. Придётся идти и делать. У нас другого выхода нет», – считает экс-разведчик.

Главной проблемой России на сегодня он считает нежелание осознать необходимость новой модели.