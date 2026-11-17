На данный момент Запад не смог создать надежные и доступные по цене альтернативы китайским комплектующим для используемых ВСУ БПЛА.

Об этом в ходе дискуссии «Черноморский план для Тайваня: уроки асимметричной морской войны» в Вашингтоне заявила исполнительный директор украинского аналитического центра Serpens Center for International Security Марина Гиценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я буду честна. Мы сильно зависим от России, ой, извините, от Китая… […]Да, мы понимаем, что зависимость от Китая стратегически опасна и ужасна. В то же время, когда люди умирают прямо сейчас, мы будем использовать то, что есть в наличии, и то, что доступно, очень надежно, дешево, работает – китайские компоненты.

Иногда мне кажется, что в каком-то смысле Китай в этом плане как бы выигрывает. Потому что Китай поставляет России, Китай поставляет Украине, Китай учится у обеих сторон, готовя свое глобальное доминирование и одновременно зарабатывая кучу денег, что, знаете ли, не совсем положительный результат», – говорит Гриценко.